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Общество

Правкомиссия одобрила увеличение штрафов для родителей за нарушение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних

27.05.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Наказание за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних ужесточат. Такие поправки 26 мая одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили источники «Известий» в правительстве. Документ есть в распоряжении редакции.

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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев уточнил, что поправки касаются увеличения штрафа за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

«Сейчас штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних составляет от 100 до 500 рублей», — сказал он.

Размер штрафа по этой статье не менялся с 2007 года, напомнил Груздев.

Поправками предлагается установить штраф за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в размере от 500 до 2 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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