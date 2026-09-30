Псковская областная клиническая больница напомнила о связи здоровья сердца с психологическим состоянием

29 сентября весь мир отмечает Всемирный день сердца. Современная доказательная медицина знает: здоровье сердечно-сосудистой системы неразрывно связано с психологическим состоянием и повседневными привычками. Об этом Псковской Ленте Новостей напомнили в Псковской областной клинической больнице.

«Сердце не просто качает кровь — оно чутко реагирует на всё, что происходит с нашим телом и разумом», - отметили в медицинском учреждении. Для поддержания сильного сердца специалисты обозначили физический фундамент: человеку нужна регулярная нагрузка и отсутствие токсичных факторов.

Специалисты рекомендуют не менее 150 минут умеренной или интенсивной физической нагрузки в неделю. По их словам, человек также должен проводить регулярный мониторинг артериального давления, ритма сердца и липидного профиля. Чрезмерное потребление соли (более 5 г в день), курение, алкоголь и гиподинамия разрушают сосуды, указали медики.

«Многие факторы риска (лишний вес, метаболические нарушения) можно и нужно модифицировать. Это лучшая профилактика инфарктов и инсультов», — добавили в ПОКБ.

Врачи обратили внимание на скрытый фактор — психическое здоровье. Хронический стресс, тревожность и эмоциональное выгорание напрямую повышают артериальное давление и изнашивают сердечную мышцу.

«Психическое здоровье — это не просто отсутствие расстройств, а состояние эмоционального и социального благополучия», — пояснили в больнице.

Чтобы поддержать психику и защитить сердце, человеку следует соблюдать несколько правил. Пациенту необходимо обеспечить полноценный сон и отдых для эмоциональной устойчивости, а также следует освоить техники расслабления: дыхательные упражнения, майндфулнесс или планирование дня без перегрузок.

Специалисты составили чек-лист для сердца и разума:

Питайтесь рационально: меньше соли и сахара, больше клетчатки и воды. Двигайтесь в удовольствие: ходьба, плавание, танцы — все, что заставляет вас улыбаться и дышать глубже. Откажитесь от алкоголя: даже малые дозы нарушают сон, усиливают тревогу и бьют по сосудам. Слушайте свое тело: если вы чувствуете выгорание — дайте себе паузу. Не игнорируйте врачей: регулярные медосмотры и соблюдение рекомендаций — ваш главный щит от сердечно-сосудистых катастроф.

«Здоровое сердце — это результат заботы о себе в широком смысле: от тарелки с обедом до умения справляться со стрессом», - сказали в завершение в медицинском учреждении.

Контакт-центр ПОКБ: 8 (8112) 29-57-00.