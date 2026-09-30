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73% псковичей доверяют своим коллегам – опрос

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Команда — главная опора псковичей на работе, следует из опроса сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения. Коллегам доверяют 73% трудоустроенных граждан, компании-работодателю — 70%, непосредственному руководителю — 64%. 

Среди управленцев уровень доверия к подчиненным достаточно высок: 86% директоров и руководителей в той или иной степени доверяют своей команде.

Женщины доверяют работодателю больше мужчин — 74% против 66% соответственно. На руководство горожанки также полагаются чаще — 68% против 61% среди представителей сильного пола. При этом женщины чаще демонстрируют безоговорочное доверие: каждая третья абсолютно уверена в сослуживцах и начальнике, среди мужчин таких только 25 и 22% соответственно.

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