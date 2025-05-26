Общество

У каждого четвертого псковича дети-подростки планируют работать летом — опрос

Каждый четвертый родитель подростка в возрасте 14—17 лет рассказал, что его ребенок планирует подрабатывать летом. В топе наиболее популярных вариантов — позиции продавца, курьера, помощника вожатого. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие родители школьников в возрасте 14—17 лет из Пскова.

14% родителей подростков 14–17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года. Чаще всего в свободное от учебы время подростки работали сотрудниками общепита, продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами либо аниматорами. В 4 из 10 случаев (39%) работу ребенок нашел сам, в 28% — помогли родители, в 15% — друзья.

У каждого четвертого родителя дети-подростки планируют летнюю подработку (24%). Наиболее популярные варианты сезонного трудоустройства несовершеннолетних: продавец, курьер, помощник вожатого, сотрудник сферы общественного питания и озеленитель.

Кем чаще всего подрабатывали дети 14—17 лет во время учебного года в свободное от учебы время (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):

Сотрудник заведения общественного питания

Продавец-консультант/кассир

Курьер

Промоутер

Аниматор

Разнорабочий

Официант

Профессии для подработки детей 14—17 лет в летние каникулы (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):