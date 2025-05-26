Общество

Условия содержания в псковском СИЗО проверили общественники, омбудсмен и прокуратура

Заместитель прокурора Псковской области Алексей Попов, уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов и представители Общественной наблюдательной комиссии посетили псковский следственный изолятор (№1), чтобы оценить соблюдение прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В сопровождении временно исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Денисьева и начальника СИЗО-1 Тимура Джалилова представители надзорного ведомства, омбудсмен, члены ОНК совершили обход учреждения. Они посетили камеры, в том числе для содержания женщин и несовершеннолетних, осмотрели отряд по хозяйственному обслуживанию, пищеблок, пост видеоконтроля и другие административно-хозяйственные объекты.

Особое внимание во время визита обращалось на соблюдение прав и законных интересов лиц, содержащихся в СИЗО, санитарное состояние, материально-бытовое и медицинское обеспечение, организацию питания. При обходе каждого объекта проводились беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на предмет наличия у них жалоб на условия содержания в учреждении.

В завершение визита Алексей Попов указал на неукоснительное соблюдение прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственном изоляторе, организацию получения квалифицированной медицинской помощи и качество приготовления пищи.