Общество

Поженившиеся 50 лет назад за пределами Великих Лук могут подать заявку на юбилейную медаль

В соответствии с постановлением правительства Псковской области от 17.07.2024 №259 «О юбилейной медали "50 лет совместной жизни"», отдел ЗАГС администрации города Великие Луки проводит организационную работу по составлению списков супружеских пар, отмечающих пятидесятилетие совместной жизни, с последующим вручением памятной медали, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

В администрации отметили, что согласно пункта 13 Положения о юбилейной медали «50 лет совместной жизни», супружеским парам, заключившим брак за пределами муниципального образования «Город Великие Луки» и вместе с тем постоянно проживающим на территории муниципалитета, необходимо обратиться в орган ЗАГС для заполнения соответствующего заявления о включении в список на вручение юбилейной медали не позднее, чем за 30 дней до даты наступления пятидесятилетия со дня государственной регистрации заключения брака.

В отдел ЗАГС для подачи заявления необходимо обратиться обоим супругам. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и свидетельство о заключении брака.

Телефон для получения консультации — 8(81153) 3-73-56. Контактное лицо — начальник отдела ЗАГС администрации города Великие Луки Тамара Михеева.