Общество

«Выбор правильный»: Татьяна Фомченкова одобрила исключение обществознания из программы 6-7 классов

Решение Министерства просвещения РФ исключить изучение дисциплины «Обществознание» из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября 2025 года является правильным, поскольку это не повлияет на глубокие знания учеников. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) высказала директор гимназии имени Софьи Ковалевской города Великие Луки, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова.

Депутат напомнила, что изначально этот предмет предназначался для учеников 10-11 классов, так как включал в себя такие сложные для детского понимания понятия, как право, экономика и основы государственности, поэтому такое изменение учебного плана считает правильным.

«Я не думаю, что отмена предмета для 5-8 классов как-то очень повлияет на глубокие знания людей. Если внимательно изучить учебный план, который сейчас предлагает министерство просвещения, то можно увидеть, что сейчас в нём две истории и одно обществознание, а в будущем будут две истории и один предмет — краеведение. Это не изобразительное искусство, а историческая общественная наука. Все-таки знания в этом возрасте нужно давать научные и фундаментальные. Я имею в виду, что у учителей истории и обществознания нагрузка не изменится, а дети смогут больше изучать историю как предмет и историю родного края, я это поддерживаю. Поэтому я считаю, что выбор правильный», - пояснила Татьяна Фомченкова.

Напомним, переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.