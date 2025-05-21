Общество

Цветы к мемориалу возложили в сквере Пограничников

Мероприятие, посвященное Дню пограничника 27-28 мая провели в сквере Пограничников в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В сквере для возложения цветов собрались ветераны и действующие сотрудники пограничной службы, а также патриотические организации Псковской области.

Представители отряда юных помощников пограничников зачитали стихотворения. Затем объявили минуту молчания.

Время возложения, 20:00 выбрано не случайно. Пограничные сутки — это особые 24 часа в службе пограничников, которые не совпадают с обычным календарным днем. Они начинаются строго в 20:00 предыдущего дня и заканчиваются в 20:00 следующего дня. Этот момент, когда начинается новая смена, называется «боевой расчет».