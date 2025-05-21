Общество

В МВД раскрыли, как мошенники завладевают аккаунтами в WhatsApp

Мошенники арендуют у школьников аккаунты в WhatsApp за 4-8 долларов в час, чтобы с этих номеров обзванивать россиян и похищать их средства, не покидая территорию Украины, говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По словам правоохранителей, мошенники постоянно находят новые способы для связи с россиянами.

«Россию захлестнула новая волна: преступники покупают личность детей, их аккаунты, точнее берут в аренду, оплата почасовая... четыре доллара в час, есть и за восемь долларов. Такие чаты появляются практически каждый день. На сегодня таких площадок не менее 3 тысяч. Общий объём рынка участников перевалил за 100 тысяч человек», - говорится в материалах.

Полицейские пояснили, что в мессенджерах соучастники мошенников создают специальные чаты, где занимаются активацией арендованных аккаунтов WhatsApp, предоставляя возможность аферистам с Украины обзванивать россиян. Число участников в одном из подобных чатов достигало около 5 тысяч человек.

Согласно материалам, школьники (дропперы) вышеуказанным способом могли зарабатывать от 80 тысяч рублей в месяц, нужно было только пройти идентификацию, а именно записать видео, где четко видно лицо и паспорт и проговорить своё ФИО, дату рождения и сказать, что работают «финансовым менеджером». В результате чего школьник становится таким же соучастником преступления, пишет РИА Новости.