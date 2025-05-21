Общество

Только 54% псковичей посещали последний корпоратив в своей компании — опрос

Каждый второй пскович (57%) в целом доволен корпоративными мероприятиями своего работодателя: 19% относятся к ним с явным энтузиазмом, а 38% — скорее одобряют. 43% работающих оценивают корпоративы негативно: 19% совершенно не любят их, а 24% скорее не в восторге. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Только 54% посещали последний корпоратив в своей компании, каждый третий (32%) отсутствовал по уважительным причинам, а 14% сознательно его прогуляли. Среди тех, кто негативно относится к таким мероприятиям, доля прогульщиков и уважительно отсутствующих в два раза больше (66% против 33% среди любящих корпоративы).

Женщины оказались более лояльны к корпоративам, чем мужчины (мероприятия, организованные компанией, нравятся 62% трудоустроенных жительниц Пскова и 54% работающих мужчин). Женщины активнее мужчин и посещают корпоративы (55% против 52% соответственно).

Осуждают ли псковичи тех, кто пропускает корпоративы? 12% — да, 34% — нет. Каждый второй (54%) затруднился с ответом. Закономерно, что чаще всего прогульщиков поддерживают те, кто не любит совместные сборища коллег (53%).