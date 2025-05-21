Общество

Как безопасно оплачивать покупки картой и через телефон, рассказали псковичам

Цифровые платежи стали неотъемлемой частью повседневной жизни, но их удобство сопряжено с рисками. Руководитель проектов МегаФона по внедрению финтех-платформ Кирилл Аксёнов рассказал, как минимизировать угрозы финансам.

Фотографии: МегаФон

Для того, чтобы обезопасить свои данные, важно придерживаться базовых принципов кибергигиены. Во-первых, нужно выбирать проверенные платформы с положительной репутацией. Важно обращать внимание на отзывы пользователей, наличие контактных данных и прозрачные условия возврата. Адрес сайта должен точно соответствовать официальному домену компании — даже незначительные опечатки в URL могут указывать на фишинговую страницу.

По словам эксперта, основой защиты при совершении онлайн-платежей служит TLS-протокол, обеспечивающий шифрование передаваемых данных. Специальный значок замка в адресной строке браузера подтверждает, что соединение с сайтом защищено и данные передаются в зашифрованном виде. Отсутствие такого значка должно стать сигналом опасности и поводом отказаться от ввода платежных данных. Важно заметить, что могут быть исключения: браузер может выдавать предупреждение и при нахождении на сайтах надежных организаций (например, банков). У них нет сертификата, поэтому браузер может выдавать предупреждение, но это нормально.

Финансовые учреждения постоянно совершенствуют методы защиты. Одной из передовых технологий является токенизация, при которой физическая банковская карта выпускается в виде виртуальной копии, а сопоставление ее данных и реальной карты хранится в платежной системе. В случае перехвата злоумышленниками такого кода он не принесет им никакой пользы, поскольку является лишь временным аналогом настоящих реквизитов карты.

Эксперт подчеркивает, что особую роль в системе безопасности играют виртуальные карты с ограниченным балансом. Они выступают надежным инструментом для онлайн-покупок, позволяя защитить основные средства на счете. При обнаружении подозрительной активности или компрометации данных такую карту можно мгновенно заблокировать, минимизировав возможные риски. А зарплатную карту или карту, на которой хранится крупная сумма денег, лучше не использовать.

Кроме того, эксперт рекомендует хранить основную сумму денег на накопительных счетах, а не на балансе карты, т.к. в случае компрометации карты мошенники не смогут вывести деньги с накопительного счета.

Сложные пароли для банковских приложений, их регулярная смена и включение двухфакторной аутентификации создают дополнительный уровень защиты. Биометрия (отпечаток пальца или распознавание лица) добавляет еще один уровень защиты. Важно также внимательно следить за уведомлениями от банка и сохранять все доказательства подозрительной активности для последующего обращения в правоохранительные органы.

Также не стоит пользоваться сим-картами, оформленными на других людей, и ни в коем случае не привязывать их к банковским приложениям. В этом случае посторонний человек, на которого оформлена сим-карта, сможет завладеть информацией из смс, а, следовательно, и получить доступ к вашим средствам.

Эксперт советует никогда не сохранять данные карты в браузере или на редко используемых сайтах. Особую осторожность стоит проявлять при использовании публичных Wi-Fi-сетей. Злоумышленники часто перехватывают трафик в кафе, аэропортах или отелях, поэтому для финансовых операций эксперт рекомендует подключаться только через мобильный интернет. А также регулярно обновлять операционную систему и приложения: патчи часто содержат исправления уязвимостей, которыми могут воспользоваться мошенники.

«С развитием нейросетей схемы социальной инженерии вышли на новый уровень. Теперь вам может позвонить знакомый вам человек или даже родственник и своим голосом попросить вас перевести деньги (при этом номер будет копией сим-карты, а голос - сгенерированной копией). Поэтому важно быть в курсе современных схем мошенников и периодически обновлять эти знания», - подчеркнул Кирилл Аксёнов.

По мнению эксперта, мониторинг транзакций — ключевой элемент защиты. Рекомендуется настроить push-уведомления обо всех операциях по карте и еженедельно проверять выписки. «При обнаружении подозрительных списаний немедленно блокируйте карту через приложение банка. Помните, что ни один сотрудник финансовой организации не будет запрашивать у вас CVV-код или полные реквизиты карты по телефону или в сообщениях — это классический сценарий мошеннических схем», — напоминает Кирилл Аксёнов.

Соблюдение этих правил не требует глубоких технических знаний, но значительно повышает уровень безопасности. Комплексный подход к безопасности, сочетающий современные технологии защиты и осознанное поведение пользователей, является ключом к надежной защите финансовых данных в цифровом пространстве.