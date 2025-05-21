Общество

Борис Елкин: У пограничников непростая служба, но вы с честью ее несете

Псковские пограничники, несмотря на непростые условия службы на границе с тремя государствами, с честью исполняют свой долг. Таким мнением поделился глава города Пскова Борис Елкин, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые сотрудники погрануправления ФСБ России по Псковской области, дорогие ветераны, с нами еще Юные друзья пограничников, всех вас поздравляю с профессиональным праздником, с Днем Пограничника. Конечно же, Псковская область – непростой регион, имеет три границы. И стоит отметить, что служба непроста, но вы с честью несете ее», - сказал Борис Елкин.

Он отметил преемственность поколений пограничников как важную часть несения службы

«Преемственность поколений, которая существует у нас в регионе, это очень важно. Важно то, что с нами ветераны, они всегда рядом, то что с нами юные друзья пограничников и то, что мы все передаем друг другу опыт. Псков - это земля пограничной славы и всегда мы придем вам на помощь, потому что вы выполняете очень сложные и тяжелые задачи на рубеже Родины, на рубеже Псковской области и вы первые, кто принимает удар на себя в случае тех или иных ситуаций. И вот, сегодня уже говорилось, что и на южных рубежах вы принимаете участие, и ваш героизм и отвага позволяют сохранять суверенитет нашей страны. Поэтому от всей души желаю вам здоровья, вам и вашим близким, а также удачи и сил в несении службы. С праздником!» - добавил градоначальник.

За высокие результаты в охране границы Российской Федерации грамотой города Пскова он наградил: