Общество

Лейтенант полиции из Дедовичей победила в областном конкурсе профмастерства

На базе центра профессиональной подготовки управления МВД России по Псковской области прошел отборочный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений дознания на звание «Лучший по профессии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Конкурс проведен для повышения престижа службы в подразделениях дознания органов внутренних дел Российской Федерации, распространения положительного опыта, а также заинтересованности сотрудников подразделений дознания в непрерывном совершенствовании уровня профессиональной подготовки.

Конкурсанты, среди которых большую часть составляли представительницы прекрасного пола, прошли испытания по профессиональной служебной подготовке, где оценивались знания нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел, по физической подготовке, а также в меткости при стрельбе из табельного оружия и знании материальной части оружия.

По итогам проведения конкурсных испытаний места распределились следующим образом:

третье место занял старший лейтенант полиции Павел Федоров, старший дознаватель отделения дознания МО МВД России «Великолукский»;

второе место заняла майор полиции Маргарита Бучинская, заместитель начальника отдела (отделения по расследованию преступлений, совершенных в сфере ИТТ) отдела дознания УМВД России по городу Пскову;

уверенную победу в конкурсе одержала старший лейтенант полиции Мария Иванова, дознаватель отделения дознания МО МВД России «Дедовичский».

Победитель регионального этапа конкурса примет участие во всероссийском конкурсе, который состоится в июле 2025 года в Москве.