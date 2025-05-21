Общество

Спрос на банковские вклады в Псковской области вырос на 35% – Сбер

По итогам 4 месяцев 2025 года жители Северо-Запада открыли в Сбере на 32% больше срочных вкладов по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом общий объём вложенных с января по апрель денежных средств по СЗФО увеличился на 30%, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

На Северную столицу приходится более 40% количества и более половины всего объёма таких счетов. Прирост вкладов в Петербурге составил 35% в количественном выражении и 28% – в денежном.

По позитивной динамике новых вкладов в 2025 году лидируют жители Калининградской и Псковской областей (прирост 39% и 35% соответственно), а по общей сумме вложений на первом месте псковичи с приростом 40%, на втором – Республика Карелия (+38%).

Более 60% вкладов открыты через цифровые каналы банка, – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. В технологических лидерах – Санкт-Петербург и Мурманск, где семь вкладов из десяти оформляются онлайн.

«Экономическая ситуация продолжает стимулировать спрос на срочные вклады. Для людей, которые хотят накопить на цель или просто иметь финансовую подушку безопасности, сейчас хорошее время для вложений. Вклады – наиболее предсказуемый и стабильный инструмент для этого. Они гибкие по условиям и дают высокую доходность. Поэтому их всё чаще предпочитают даже профессиональные инвесторы при диверсификации своих портфелей», - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Как рассказали в Сбере, сейчас ставки по вкладам в банке варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении.