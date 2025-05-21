Спрос на банковские вклады в Псковской области вырос на 35% – Сбер

По итогам 4 месяцев 2025 года жители Северо-Запада открыли в Сбере на 32% больше срочных вкладов по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом общий объём вложенных с января по апрель денежных средств по СЗФО увеличился на 30%, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
На Северную столицу приходится более 40% количества и более половины всего объёма таких счетов. Прирост вкладов в Петербурге составил 35% в количественном выражении и 28% – в денежном.
По позитивной динамике новых вкладов в 2025 году лидируют жители Калининградской и Псковской областей (прирост 39% и 35% соответственно), а по общей сумме вложений на первом месте псковичи с приростом 40%, на втором – Республика Карелия (+38%).
Более 60% вкладов открыты через цифровые каналы банка, – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. В технологических лидерах – Санкт-Петербург и Мурманск, где семь вкладов из десяти оформляются онлайн.
Как рассказали в Сбере, сейчас ставки по вкладам в банке варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении.