Общество

Обучение по созданию личного бренда политика и работе с нейросетями прошли члены Молодёжного парламента

Чем могут быть полезны нейросети, как правильно использовать искусственный интеллект и почему он не может заменить человека. Обучение по работе с ИИ и созданию личного бренда политика в социальных сетях прошло для членов Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Занятие провели руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева и её заместитель Марина Хлюпина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

«Нейросети — уже часть нашей жизни, инструмент, который позволяет повышать эффективность и скорость решения задач. Именно поэтому в повестке образовательной программы Молодёжного парламента появился семинар, раскрывающий возможности искусственного интеллекта. Уверен, это поможет ребятам в дальнейшей деятельности, подготовке и реализации проектов, презентации и продвижении своих идей и инициатив», - подчеркнул вице-спикер Собрания, куратор Молодёжного парламента при ПОСД Виктор Остренко.

В ходе семинара молодые парламентарии получили знания и практические навыки по написанию правильных промптов, генерации картинок и видеоконтента, озвучиванию подкастов, созданию с помощью ИИ презентаций, а также информацию о том, как вести и развивать свои социальные сети.

«Сегодня нейросети становятся неотъемлемой частью цифровой среды. Молодые политики должны уметь не просто пользоваться этими инструментами, но и делать это с умом – выстраивая доверие, демонстрируя экспертность и сохраняя искренность в коммуникации», – отметила руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева.

Лекция вызвала живой интерес аудитории и предоставила, по мнению молодёжи, уникальную возможность глубоко погрузиться в две разные, но взаимосвязанные области.

«Понравилось, что спикеры показали на личных примерах и рассказали доступным языком, как работать с платформами, как правильно формулировать запросы и какой продукт можно получить», - поделилась впечатлениями по итогам учёбы председатель Молодёжного парламента Александра Бойко.