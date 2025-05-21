Общество

Владимир Никитин покинул пост руководителя движения «Русский лад» по собственной воле

Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил, что покинул пост руководителя Всероссийского созидательного движения «Русский лад» по собственной воле.

«В 2008 году на сцене Псковского театра драмы имени Александра Сергеевича Пушкина в день Ледового побоища мы заявили о необходимости создания движения "Русский лад" для того, чтобы нам сохранить русскость как сплав русской мысли, русского мировоззрения», — сказал Владимир Никитин.

Инициаторами создания всероссийского движения «Русский лад» были «Патриоты Псковского края». Одним из значимых достижений организации было учреждение нового праздника - Дня русского языка. При этом пост руководителя организации Владимир Никитин покинул по собственному желанию.

«Я Геннадию Зюганову, он у нас высший совет "Русского лада" возглавляет, поставил вопрос подыскать помоложе кого-то, потому что надо летать по стране, а мне уже это врачи запрещают. А я бы сосредоточился на работе в Институте русскомыслия и хронополитики. Надо сказать, что найти руководителя на "Русский лад" оказалось очень непросто», — добавил Владимир Никитин.