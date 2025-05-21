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Как понять, нужно ли давать отношениям второй шанс, рассказал психолог

Решение о том, стоит ли возобновлять прерванные отношения, — это личный выбор каждого человека. Оно требует от него честности с самим собой, анализа ситуации и умения прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Психолог высшей категории, специалист в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой психотерапии Сергей Лунюшин считает, что причин для разрыва отношений может быть множество. Однако, по его мнению, их можно разделить на две основные группы.

Первая группа - когда виноват один человек. Вторая группа - когда виноваты двое.

«Когда виноват один партнер, то зачастую он совершает проступок, выходящий за рамки привычного в этой семье. Банально - это измена, если это не оговаривается в отношениях как норма. Вторая группа - это разрыв отношений из-за недопонимания друг друга или неуважение к интересам друг друга. Тогда, конечно, виноваты оба», - уточнил психолог.

Сергей Лунюшин подчеркнул, что в отношениях бывают разные ситуации, но при некоторых обстоятельствах необходимо попробовать дать второй шанс, пишет RuNews24.ru.

«Во-первых, необходимо понять, что эти отношения ценны для обоих партнеров. Второе условие - необходимо четкое осознание, в чем заключается причина расставания. Третье - виновник или оба члена семьи, по вине которых и произошло расставание, должны попросить друг у друга прощения и пообещать вести себя по-другому. И тут должна быть конкретика, то есть: "Я обещаю, что больше не буду изменять"», - объяснил эксперт.

В случае, когда виноваты двое, очень часто бывает недопонимания из-за разных убеждений, привычек и психотравм, добавил психолог Сергей Лунюшин.

«Из моего опыта: мужчина раз в неделю-две на что-то раздражался. Он повышал голос. Но у его жены было не простое детство - на нее орали, пытались надавить, пытались манипулировать. И любое повышение голоса она автоматически воспринимала как насилие. На самом деле муж не хотел на нее воздействовать каким-то образом, просто таким способом он показывал свои эмоции на недовольство. Это копилось годами и выстрелил в один прекрасный момент на совершенно глупой ситуации. Пара чуть не разошлась. Но им удалось понять друг друга и решить проблему», - рассказал психолог.

Психолог отметил, что после примирения и возобновления отношений необходимо изменение поведения. При этом партнеры должны стремиться поменять свое поведение к лучшему. Тогда есть смысл давать отношениям второй шанс.

«Когда примирение происходит на уровне обещаний, например, "Я не буду спать с чужими дядями", а все равно идет, тогда необходимо расставаться», - отметил Сергей Лунюшин.

Психотерапевт добавил, что когда люди видят, что у них не получается изменить свое поведение, но есть такое желание, то стоит обратиться за помощью к семейному психологу.

«Конечно, это не дает 100% того, что пара помирится. Но, по крайней мере, это даст очень большой шанс понять друг друга и что-то начать делать по-другому, чтобы сохранить отношения», - резюмировал психолог Сергей Лунюшин.