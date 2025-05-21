Общество

Делегация консульства Киргизской Республики в Петербурге посетила завод «Титан-Полимер»

Генеральный консул Киргизской Республики в городе Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева вместе с консулами дипломатического ведомства в рамках визита в Псковскую область ознакомилась с работой завода «Титан-Полимер», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фотографии: «Титан-Полимер»

Во время экскурсии генеральный директор предприятия Павел Матыцын подробно рассказал о технологии производства БОПЭТ пленок, аспектах производственного процесса и особенностях выпускаемой продукции.

Павел Матыцын также акцентировал внимание дипломатов из Киргизии на перспективах развития предприятия и реализации инвестиционных проектов по строительству завода по выпуску ПЭТ и ПБТ гранулята, инновационного инжинирингового центра. Предприятие станет уникальной площадкой для выпуска высокотехнологичных материалов, включая импортозамещающие компаунды, филаменты для 3D-принтеров, композиты и другие инновационные полимерные разработки.

Стороны также обсудили вопросы перспективного сотрудничества предприятия с представителями бизнеса Киргизской Республики.

Генеральный консул Алтыная Сакеева поблагодарила за проведенную экскурсию, отметив современное производство и высокий уровень технологичности предприятия.

«По итогам 2024 года наше предприятие увеличило объемы продаж за рубеж в пять раз. Беларусь, республики Закавказья и Средней Азии становятся нашими надежными и долгосрочными партнерами. Этот результат подчеркивает растущий спрос на продукцию завода и открывает новые возможности для сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе с Киргизской Республикой и другими странами ближнего зарубежья», - сказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын.

Продукция завода «Титан-Полимер» включает прозрачные БОПЭТ пленки, а также пленки с коронной обработкой, химическим покрытием и металлизированные варианты. Толщина пленок варьируется от 8 до 125 микрон. Благодаря своим механическим свойствам и устойчивости к внешним воздействиям, эти пленки полностью удовлетворяют потребности внутреннего рынка. Максимальная проектная мощность двух производственных линий завода составляет до 72 тысяч тонн продукции в год.