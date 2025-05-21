Общество

Итоги студенческой лиги «Человеческий фактор» провели в Псковской области

На базе Главного управления МЧС России по Псковской области состоялось награждение отборочного этапа студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС Псковской области.

Фотографии: МЧС Псковской области

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

1 место - «Гимназия 29»;

2 место - «ВСКС-1»;

3 место - «ВСКС-2».

Данный конкурс проводится в целях содействия обучения навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки людям при несчастных случаях. Основная его идея заключается в том, что любой человек, не имеющий специального образования, смог бы в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего человека до приезда специалистов. Подразумевается проведение только тех мероприятий, без которых жизнь пострадавшего остается под угрозой.