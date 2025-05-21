Общество

55 детей с инвалидностью с Псковской области получили путевки на санаторно-курортное лечение

С начала 2025 года Отделение СФР по Псковской области обеспечило санаторно-курортным лечением 55 детей с инвалидностью. Всего за этот период выдано 283 бесплатных путевки: детям и взрослым, их сопровождающим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении СФР по Псковской области.

«Дети, проживающие в нашем регионе, восстанавливают свое здоровье в санаториях не только Псковской области, но и Ставропольского, Краснодарского края, республики Крым. Длительность санаторно-курортного лечения для детей с инвалидностью составляет 21 день. Путевки на лечение в здравницы будут предоставляться псковским льготникам до октября включительно. Всего в текущем году региональное Отделение фонда направит на санаторно-курортное лечение 142 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и столько же сопровождающих их взрослых», — рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Как федеральные льготники они имеют право за счет государственного бюджета на предоставление специальных талонов на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Также региональное Отделение фонда оплачивает проезд детям по направлениям, выданным на лечение комитетом здравоохранения Псковской области.

Для получения услуги представители ребенка могут направить заявление в Отделение СФР по Псковской области через личный кабинет на портале госулуг, почтой, подать лично — в клиентских службах ОСФР по Псковской области и в офисах МФЦ.

Путевки предоставляются детям в порядке очередности. Обязательные условия:

представители ребенка-льготника должны сохранить в натуральном виде набор социальных услуг в части предоставления санаторно-курортного лечения;

ребенок должен иметь медицинские показания к такому лечению.

Подробнее с порядком предоставления путевок на санаторно-курортное лечение можно познакомиться на сайте СФР.

Номер в очереди на получение путевки можно уточнить на сайте Отделения в разделе «Гражданам» — «Информация для жителей региона» — «Очередь на санаторно-курортное лечение».

Также вопросы по санаторно-курортному лечению можно задать по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами — 8 800 100 0001 (звонок бесплатный) или в социальные сети Отделения СФР по Псковской области:

ВКонтакте

Одноклассники

Телеграмм