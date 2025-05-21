Общество

На Собрании депутатов Островского района обсудили, что необходимо для улучшения демографической ситуации

Отчет о работе главы и деятельность районной администрации за 2024 год представил в ходе 38-й сессии Собрания депутатов Островского района глава Островского района Псковской области Дмитрий Быстров. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Дмитрий Быстров

На Собрании депутатов Дмитрий Быстров подробно проинформировал о положение дел в социально-экономической сфере на территории района по итогам работы в минувшем году, представил структурно цифровой срез по сферам образования, культуры и спорта и проанализировал основные тенденции демографической ситуации, ключевые моменты в сфере занятости населения.

Глава Островского района отметил, что для улучшения демографической ситуации помимо улучшения социально-бытовых условий, необходимо продолжать работать над инвестиционной составляющей, развивать производственный потенциал, что повлечёт увеличение числа рабочих мест и приток людей из других регионов.

Также Дмитрий Быстров рассказал об исполнении бюджета района за отчётный период, перспективах инвестиционной составляющей и планах дальнейшего развития муниципалитета по различным направлениям. Подчеркнул, что просадок ни по одному направлению исполнения бюджета по сравнению с предыдущими годами нет, бюджет, как и прежде, имел социальную направленность.

По его словам, позитивный момент в соцсфере – открытие и начало полноценной деятельности Центра культурного развития в Острове-2, где с развитием технической составляющей для подростков и островичей разных возрастов будет предложен целый спектр услуг в сфере культурного развития.

«Важное значение имеет развития территориального самоуправления на региональном уровне. Мы здесь пока не на лидерских позициях, но позитивные сдвиги есть. Несколько ТОСов сельских поселений и города вновь в числе победителей регионального конкурса и обладателей значительных денежных грантов, которые пойдут на благоустройство территорий и улучшение комфорта жизненного пространства. Хотелось бы большей активности и инициативы со стороны самих жителей в создании ТОСов, подготовке и реализации проектов на получение грантов. Будем работать в этом направлении и нацеливать граждан, приводя успешные практики действующих ТОС» , - пишет Дмитрий Быстров.

Оценивая деятельность главы района и администрации за отчётный период, депутаты отметили хорошо налаженное, конструктивное взаимодействие исполнительной власти и депутатского корпуса, оперативность и профессиональный подход к решению широкого круга задач по решению сложных вопросов жизнеобеспечения жителей района.

Собрание депутатов Островского района удовлетворительно оценило работу главы и администрации Островского района.