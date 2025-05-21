Общество

Алексей Севастьянов: Сейчас слово «дура» уже воспринимается как литературное

Скептически относится к идее борьбы с матом штрафами председатель комитета Псковского областного Собрания депутатов по законодательству Алексей Севастьянов. В беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) он высказал мнение, что борьба с матом требует комплексного подхода, включающего в себя меры на различных уровнях социальной организации, начиная с семейного и заканчивая общественным.

«Мат был всегда, однако раньше люди говорили на нем шёпотом. Сейчас проблема существует, и вопрос не только в штрафах. Это лишь одна из мер, которая, на мой взгляд, не является ключевой. Дело в культурном состоянии общества. Мы знаем, что русский язык богат и можно подобрать другие слова. Я не идеализирую ситуацию, но давайте посмотрим на вопрос с другой стороны. Кто будет регистрировать нарушения и выписывать штрафы? В каких случаях это будет происходить? Если мы примем закон и поднимем штрафы, то под него попадут только самые глупые люди, которые и так могли бы нарушить правила», - сказал Алексей Севастьянов.

Он подчеркнул, что для достижения обществом прежнего уровня культуры речи и сокращения использования ненормативной лексики необходимо проводить целенаправленную работу на различных уровнях: в семье, в социуме и в профессиональной среде.

«В школе нам с детства объясняли, что красиво, а что нет. Боялся сказать своему сверстнику слово "дура" даже в присутствии взрослых. А сейчас это слово уже воспринимается как литературное», - заключил депутат.

Напомним, в Госдуме рассмотрят предложение увеличить штрафы за мат. Такую инициативу о штрафных санкциях за использование ненормативной лексики в общественных местах и интернете планируют рассмотреть на межфракционной думской комиссии по защите русского языка.