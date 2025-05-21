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Общество

Минтранс предложил обязать водителей перестраиваться при встрече со спецтранспортом

29.05.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Министерство транспорта Российской Федерации опубликовало проект поправок в Правила дорожного движения, регламентирующих действия водителей при приближении транспортных средств, оборудованных специальными световыми и звуковыми сигналами. В соответствии с предлагаемыми изменениями, водители обязаны будут незамедлительно перестроиться в соседний ряд или принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного проезда таких транспортных средств, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас правила требуют от водителей «уступить дорогу» автомобилям с включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом. Этот термин формально не предполагает каких-либо действий со стороны автомобилиста, уточняют в Минтрансе. Поправки обяжут совершать перестроения в ситуациях, когда приближается машина с мигалкой.

Если изменения примут, водители должны будут разъезжаться перед машинами скорой помощи, пожарной службы, полиции, а также перед «гражданскими» машинами, перевозящими высокопоставленных лиц. Будет запрещено двигаться в «непосредственной близости» к такому транспорту, опережать его и создавать помехи движению.

Сместиться в соседний ряд или на обочину нужно будет и в случаях, когда по дороге движется колонна автомобилей, среди которой есть машина сопровождения со спецсигналами. Сейчас водители должны пропускать колонну, которую возглавляет автомобиль с цветографической схемой на борту и с включенными красным и синим маячками. После принятия поправок наличие «раскраски» будет необязательным.

В Минтрансе объяснили, что поправки нужны для обеспечения безопасности объектов госохраны «в условиях проведения СВО и усиления террористических угроз».

Источник: Псковская Лента Новостей
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