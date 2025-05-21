Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Иваном Белугиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин, который недавно представил местным депутатам свой первый годовой отчет.

Не жалеет ли он о том, что решил поехать в Локню и взвалить на плечи нелегкую ношу главы? Какой у него стиль управления? Насколько удалось продвинуться в газификации округа и в улучшении качества сотовой связи? Каковы результаты активистов ТОС в региональном конкурсе? Каковы планы на перспективу?

Трансляция завершена