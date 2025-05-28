Общество

Противоклещевые обработки территорий завершаются в Псковском районе

Противоклещевые обработки территорий завершаются в Псковском районе. Об этом написала глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова «ВКонтакте»

Акарицидная обработка общественных пространств и территорий вокруг образовательных учреждений – ежесезонная мера профилактики против присасывания клещей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний.

На сегодняшний день все территории вокруг школ и детских садов района обработаны. Из муниципального бюджета на эти цели выделена сумма в 150 тысяч рублей. Сельские поселения работа по акарицидной обработке общественных пространств завершается. Сумма выделенных средств – более 800 тысяч рублей.

«Уважаемые жители и гости! Иксодовые клещи активны с апреля по октябрь. Пользуйтесь репеллентами, правильно одевайтесь, отправляясь в лес. В случае присасывания клеща следует обратиться в медицинские учреждения», - добавила глава района.