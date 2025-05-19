Общество

Более 200 детей пострадали от укусов клещей с начала сезона в Псковской области

С начала сезона от клещей пострадали 949 человек, в том числе 239 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Первый случай присасывания клеща в 2025 году был зарегистрирован 10 марта (в 2024 году – 19 марта). С 15 по 21 мая в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратилось 130 человек, в том числе 29 детей.

По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные территории, неорганизованные места отдыха.

По состоянию на 21 мая количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (949 человек) на 37,1% меньше, в том числе детей (239) – на 36% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 878 человек, в том числе детей – 236.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 974 клеща, из них снятых с пострадавших – 664 (за неделю 121), из природных биотопов – 310.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,15%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 22,6%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 3,9%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,45%.

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В 2025 году зарегистрировано два случая клещевого вирусного энцефалита у 1 взрослого и 1 ребенка, один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослого.

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За январь-апрель 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1069 человек, в том числе 109 детей, ревакцинировано 1725 человек, в том числе 29 детей.

Продолжается проведение акарицидных обработок, обработано 616 га, в том числе ЛОУ – 144 га.

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Напомним, с 8 по 14 мая в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 122 человека, в том числе 32 ребенка.

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В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

В Пскове:

исследование только на клещевой вирусный энцефалит: ул. Гоголя, 21А, вход со двора, тел. для справок: 8(8812) 66-42-91, 66-28-90;

исследование на 4 инфекции: ул. Гоголя, 17, 2 этаж, тел. для справок: 8(8812) 66-42-80, 66-28-90.

В Великих Луках:

исследование только на клещевой вирусный энцефалит: улица Тимирязева, 9, телефон для справок: 8 (81153) 7-19-14;

исследование на 4 инфекции: Санитарный переулок, 4, телефон для справок: 8-911-364-39-19.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.