Более 200 детей пострадали от укусов клещей с начала сезона в Псковской области

С начала сезона от клещей пострадали 949 человек, в том числе 239 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Первый случай присасывания клеща в 2025 году был зарегистрирован 10 марта (в 2024 году – 19 марта). С 15 по 21 мая в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратилось 130 человек, в том числе 29 детей.
По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные территории, неорганизованные места отдыха.
По состоянию на 21 мая количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (949 человек) на 37,1% меньше, в том числе детей (239) – на 36% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).
За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 878 человек, в том числе детей – 236.
С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 974 клеща, из них снятых с пострадавших – 664 (за неделю 121), из природных биотопов – 310.
Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
В 2025 году зарегистрировано два случая клещевого вирусного энцефалита у 1 взрослого и 1 ребенка, один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослого.
За январь-апрель 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1069 человек, в том числе 109 детей, ревакцинировано 1725 человек, в том числе 29 детей.
Продолжается проведение акарицидных обработок, обработано 616 га, в том числе ЛОУ – 144 га.
В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.
В Пскове:
В Великих Луках:
В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.