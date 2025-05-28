До 1000 несовершеннолетних планируется трудоустроить летом в Псковской области

От 800 до 1000 несовершеннолетних планируется трудоустроить в летний период в Псковской области. Такие данные озвучила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова на пресс-конференции в рамках проведения молодёжной ярмарки профессий 29 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она отметила, что на сегодняшний день 259 несовершеннолетних трудоустроились.
«Лето начинается. В среднем 800-1000 человек мы планируем за лето трудоустроить, но в дальнейшим будем смотреть показатель и на осенних каникулах. Большая часть ребят у нас трудоустраивается в образовательные организации: Дома культуры и досуга. Основными видами работ являются уборка, благоустройство, озеленение территорий, какие-то подсобные ремонтные работы с различной заработной платой, но в среднем до 30 тысяч рублей даже в таких организациях может доходить уровень дохода у ребят», - добавила Алена Трунова.