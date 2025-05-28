Общество

«Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове

31 мая в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей в парке Строителей в Пскове состоится праздник «Все лучшее - детям». Компания «Ростелеком» подготовила для гостей подарки и интерактивные площадки. На одной из них гостям предложат сыграть в настольную игру «Безопасный интернет», участие смогут принять дети в возрасте от 6 лет.

Фотографии: «Ростелеком»

Участники в развлекательной форме познакомятся с основными сетевыми терминами и узнают основные правила поведения в виртуальном пространстве. Играть будут три команды по шесть человек (всего 18 участников), для комфорта участников будет организован шатёр и пуфы.

««Основная миссия игры — доступно объяснить детям, как безопасно пользоваться интернетом, распознавать угрозы и защищать личные данные. Формат настольной игры позволяет в интересной игровой форме дать базовые знания о цифровом пространстве»», — пояснили в компании.

Планируется провести один сеанс игры продолжительностью от одного до полутора часов. После завершения все участники получат в подарок настольную игру «Безопасный интернет» и стикерпак.

«Детство — это время чудес, открытий и беззаботной радости. А наша задача, как взрослых, — не только дарить ребятам праздник, но и незаметно, бережно окружать их заботой. Современный мир требует, чтобы мы учили детей цифровой грамотности так же естественно, как когда-то учили переходить дорогу: без страха, но с важными знаниями. Ждём всех на празднике — будет интересно, познавательно и очень душевно», — поделилась директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»​ Ольга Родионова.

Представители компании расскажут гостям праздника об актуальных предложениях и акциях провайдера. А ещё на площадке будет установлена камера, которая в прямом эфире поймает улыбки всех участников праздника (Не забудьте улыбнуться!). Технологические сувениры от «Ростелекома» получат участники и других активностей мероприятия «Все лучшее — детям».

Напомним, совсем скоро отметят Международный день защиты детей и Всемирный день молока. В преддверии этих праздников мы приглашаем семьи с детьми в парк Строителей на развлекательную программу с конкурсами, призами и подарками.

Праздник состоится 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.

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Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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