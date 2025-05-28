«Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове

31 мая в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей в парке Строителей в Пскове состоится праздник «Все лучшее - детям». Компания «Ростелеком» подготовила для гостей подарки и интерактивные площадки. На одной из них гостям предложат сыграть в настольную игру «Безопасный интернет», участие смогут принять дети в возрасте от 6 лет.
Фотографии: «Ростелеком»
Участники в развлекательной форме познакомятся с основными сетевыми терминами и узнают основные правила поведения в виртуальном пространстве. Играть будут три команды по шесть человек (всего 18 участников), для комфорта участников будет организован шатёр и пуфы.
««Основная миссия игры — доступно объяснить детям, как безопасно пользоваться интернетом, распознавать угрозы и защищать личные данные. Формат настольной игры позволяет в интересной игровой форме дать базовые знания о цифровом пространстве»», — пояснили в компании.
Планируется провести один сеанс игры продолжительностью от одного до полутора часов. После завершения все участники получат в подарок настольную игру «Безопасный интернет» и стикерпак.
Представители компании расскажут гостям праздника об актуальных предложениях и акциях провайдера. А ещё на площадке будет установлена камера, которая в прямом эфире поймает улыбки всех участников праздника (Не забудьте улыбнуться!). Технологические сувениры от «Ростелекома» получат участники и других активностей мероприятия «Все лучшее — детям».
Напомним, совсем скоро отметят Международный день защиты детей и Всемирный день молока. В преддверии этих праздников мы приглашаем семьи с детьми в парк Строителей на развлекательную программу с конкурсами, призами и подарками.
Праздник состоится 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
Категория 0+