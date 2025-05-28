Общество

Председатель арбитражного суда и псковский омбудсмен обсудили защиту экономических прав жителей региона

В Арбитражном суде Псковской области состоялась рабочая встреча председателя суда Любови Алексеевой и Уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова.

Омбудсмен рассказал об ежегодном Докладе о соблюдении прав и свобод на территории Псковской области в 2024 году, а также проинформировал о деятельности Уполномоченного по правам человека в Псковской области.

В своем докладе, который впервые вручен председателю Арбитражного суда Псковской области Любови Алексеевой с момента её назначения на эту должность, Дмитрий Шахов отметил высокий уровень и качество отправления правосудия арбитражного суда.

В конце встречи стороны обсудили проблемы и итоги работы в направлении защиты прав жителей Псковской области в 2024 году, в том числе, в связи с ежегодным растущим количеством судебных дел о несостоятельности (банкротстве) физических лиц.