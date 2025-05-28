Общество

Лучшим начальником отряда стал представитель ИК-6 Дмитрий Прокофьев

Второй этап конкурса профессионального мастерства среди начальников отрядов учреждений уголовно-исполнительной системы РФ провели в управлении Федеральной службы исполнения наказания, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие состоялось на базе СИЗО-1. Участие в нем приняли представители исправительных колоний региона. Оценивало конкурс компетентное жюри из числа руководящего состава пенитенциарного ведомства.

Соревнование проходило в два этапа. Сначала претенденты на победу демонстрировали знание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность начальника отряда, и общие положения службы в УИС. Затем состязались в меткости стрельбы из ПМ в электронном тире, умении владения боевыми приемами борьбы, скорости в челночном беге и подтягивании на перекладине.

Победителем областного этапа конкурса стал Дмитрий Прокофьев из ИК-6 в деревне Сосновый Бор Себежского района, чье мастерство и целеустремленность позволили ему достичь наивысших результатов. Второе место занял Максим Михайлов, представляющий ИК-3 в Идрице, а бронзовым призером стал Артем Нивин из ИК-4 в Середке. Теперь Дмитрию Прокофьеву предстоит представлять область на всероссийском этапе конкурса, который состоится в сентябре в Кировском институте повышения квалификации работников ФСИН России.

«Начальник отряда – ключевое звено в уголовно-исполнительной системе. Именно от него зависит эффективность воспитательного процесса и, что очень важно, процесса исправления осужденных, их дальнейшей ресоциализации и социальной адаптации к жизни на свободе», - отметил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин.