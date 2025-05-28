10 добрых историй ко Дню защиты детей

1 июня — напоминание о том, как важно оберегать детство. Дети — не просто маленькие взрослые, а целые вселенные: с их собственными законами, фантазиями и мечтами. Совместно с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС мы подготовили подборку из десяти произведений для просмотра всей семьей. Это истории о силе воображения, настоящей дружбе и том, что порой нужно уметь смотреть на мир незамутненным детским взглядом.
Сестры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным и добрым повелителем Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях и защищая от невзгод. Нежная история классика японской анимации Хаяо Миядзаки о босоногом детстве, гармонии с природой и силе воображения.
Случайно обнаружив настольную игру со странным названием «Джуманджи», Алан Пэрриш на глазах изумленной подружки перенесся в джунгли. Много лет спустя двое детей находят ту же игру снимают волшебные чары, освободив Алана из многолетнего плена. Теперь им предстоит решить нелегкую задачу — пройти немыслимые препятствия и одержать победу над силами магии. Старое доброе фэнтези о детях, которым предстоит повзрослеть, и взрослых, вернувшихся в юность.
Посылка с роботом-помощником падает на необитаемый остров. Тщетно пытаясь найти задания, которые можно выполнить, робот выучивает язык животных и по наставлению опытной мамы-опоссума начинает заботиться о крохотном гусенке, оставшемся без семьи. В консультанты к нему набивается «специалист по гусям» хитрый лис Финк, с которым никто не хочет дружить. Номинированный на «Оскар» мультфильм о взаимодействии технологий с природой, поиске своего места в мире и силе любви.
Попав в дом недавно овдовевшего мистера Брауна, няня-волшебница сталкивается с семью неуправляемыми детьми, с которыми не справились предыдущие 17 нянь. Однако, когда няне Макфи все-таки удается взять ситуацию под контроль, детишки вдруг начинают замечать, что их ужасное поведение волшебным образом приводит к совершенно удивительным и непредсказуемым результатам. Кино о внутреннем взрослении и воспитании через любовь и терпение.
Туманным утром на берегу шотландского озера обычный мальчишка находит загадочное крупное яйцо. Когда же яйцо раскрывается, на свет появляется мифическое существо, напоминающее дракона. Герой древнейших легенд начинает быстро расти, и его аппетит вместе с ним. Мальчик старается защитить своего подопечного от тех, кому он предоставляется угрозой. Но как укрыть его от людских глаз? История о магии детства, искренней дружбе, способной спасти в самые трудные времена.
2181 год. Капитан Зеленый, профессор Селезнев и его дочь Алиса отправляются в космическое путешествие на поиски редких животных для Московского космического зоопарка. Их путь пролегает через разные удивительные планеты, где герои сталкиваются не только с необычными существами, но и с межгалактическими тайнами. Советский анимационный фильм по повести Кира Булычева «Путешествие Алисы» о дружбе, гуманизме и взаимовыручке.
Матильда — очень необычная девочка. Она умеет умножать в голове огромные числа, двигать взглядом предметы и делать еще много чего сверхъестественного. Но мир вокруг нее холоден и жесток. Родители равнодушны — их не только не поражают способности дочери, им даже не интересно, как живет их дочь. Оказавшись в школе с деспотичной директрисой, она начинает использовать свои таланты, чтобы бороться с несправедливостью. Семейный фильм-взросление, полный магии, шалостей и поучительных метафор.
Четыре волшебника решили вернуть себе молодость, но для этого им нужно найти людей, бесцельно растрачивающих свое время. Удача улыбнулась им в лице четверых безалаберных школьников. Из-за колдовства школьники постарели, а волшебники превратились в детей. Но у превращенных остался шанс — до заката солнца они должны были найти избушку чародеев и перевести стрелки волшебных часов назад. Советская сказка-аллегория о ценности времени и детства.
Пес по имени Чарли Баркин, занимавшийся азартными играми, погибает от лап грозного питбуля и оказывается в раю — просто потому, что все псы обязательно попадают в рай. Однако Чарли так хочет рассчитаться со своим убийцей, что возвращается в мир живых. На земле он встретит маленькую девочку, нуждающуюся в помощи, и ему придется изменить свой план. Мультфильм об искуплении, втором шансе и прощении.
После Первой мировой войны писатель Алан Милн уезжает вместе с сыном Кристофером Робином в английскую деревню в поисках покоя и вдохновения. Их совместные прогулки по лесу и игры с плюшевыми игрушками — медвежонком Винни, тигром, осликом и поросенком — становятся основой для сказок, которые Милн сначала рассказывает сыну, а затем превращает в книги о Винни-Пухе. Биографическая история знаменитого писателя и его сложных отношениях между семьей и славой.