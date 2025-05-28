Общество

10 добрых историй ко Дню защиты детей

1 июня — напоминание о том, как важно оберегать детство. Дети — не просто маленькие взрослые, а целые вселенные: с их собственными законами, фантазиями и мечтами. Совместно с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС мы подготовили подборку из десяти произведений для просмотра всей семьей. Это истории о силе воображения, настоящей дружбе и том, что порой нужно уметь смотреть на мир незамутненным детским взглядом.

«Мой сосед Тоторо» (1988)

Сестры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным и добрым повелителем Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях и защищая от невзгод. Нежная история классика японской анимации Хаяо Миядзаки о босоногом детстве, гармонии с природой и силе воображения.

«Джуманджи» (1995)

Случайно обнаружив настольную игру со странным названием «Джуманджи», Алан Пэрриш на глазах изумленной подружки перенесся в джунгли. Много лет спустя двое детей находят ту же игру снимают волшебные чары, освободив Алана из многолетнего плена. Теперь им предстоит решить нелегкую задачу — пройти немыслимые препятствия и одержать победу над силами магии. Старое доброе фэнтези о детях, которым предстоит повзрослеть, и взрослых, вернувшихся в юность.

«Дикий робот» (2024)

Посылка с роботом-помощником падает на необитаемый остров. Тщетно пытаясь найти задания, которые можно выполнить, робот выучивает язык животных и по наставлению опытной мамы-опоссума начинает заботиться о крохотном гусенке, оставшемся без семьи. В консультанты к нему набивается «специалист по гусям» хитрый лис Финк, с которым никто не хочет дружить. Номинированный на «Оскар» мультфильм о взаимодействии технологий с природой, поиске своего места в мире и силе любви.

«Моя ужасная няня» (2005)

Попав в дом недавно овдовевшего мистера Брауна, няня-волшебница сталкивается с семью неуправляемыми детьми, с которыми не справились предыдущие 17 нянь. Однако, когда няне Макфи все-таки удается взять ситуацию под контроль, детишки вдруг начинают замечать, что их ужасное поведение волшебным образом приводит к совершенно удивительным и непредсказуемым результатам. Кино о внутреннем взрослении и воспитании через любовь и терпение.

«Мой домашний динозавр» (2007)

Туманным утром на берегу шотландского озера обычный мальчишка находит загадочное крупное яйцо. Когда же яйцо раскрывается, на свет появляется мифическое существо, напоминающее дракона. Герой древнейших легенд начинает быстро расти, и его аппетит вместе с ним. Мальчик старается защитить своего подопечного от тех, кому он предоставляется угрозой. Но как укрыть его от людских глаз? История о магии детства, искренней дружбе, способной спасти в самые трудные времена.

«Тайна третьей планеты» (1981)

2181 год. Капитан Зеленый, профессор Селезнев и его дочь Алиса отправляются в космическое путешествие на поиски редких животных для Московского космического зоопарка. Их путь пролегает через разные удивительные планеты, где герои сталкиваются не только с необычными существами, но и с межгалактическими тайнами. Советский анимационный фильм по повести Кира Булычева «Путешествие Алисы» о дружбе, гуманизме и взаимовыручке.

«Матильда» (1996)

Матильда — очень необычная девочка. Она умеет умножать в голове огромные числа, двигать взглядом предметы и делать еще много чего сверхъестественного. Но мир вокруг нее холоден и жесток. Родители равнодушны — их не только не поражают способности дочери, им даже не интересно, как живет их дочь. Оказавшись в школе с деспотичной директрисой, она начинает использовать свои таланты, чтобы бороться с несправедливостью. Семейный фильм-взросление, полный магии, шалостей и поучительных метафор.

«Сказка о потерянном времени» (1964)

Четыре волшебника решили вернуть себе молодость, но для этого им нужно найти людей, бесцельно растрачивающих свое время. Удача улыбнулась им в лице четверых безалаберных школьников. Из-за колдовства школьники постарели, а волшебники превратились в детей. Но у превращенных остался шанс — до заката солнца они должны были найти избушку чародеев и перевести стрелки волшебных часов назад. Советская сказка-аллегория о ценности времени и детства.

«Все псы попадают в рай» (1989)

Пес по имени Чарли Баркин, занимавшийся азартными играми, погибает от лап грозного питбуля и оказывается в раю — просто потому, что все псы обязательно попадают в рай. Однако Чарли так хочет рассчитаться со своим убийцей, что возвращается в мир живых. На земле он встретит маленькую девочку, нуждающуюся в помощи, и ему придется изменить свой план. Мультфильм об искуплении, втором шансе и прощении.

«Прощай, Кристофер Робин» (2017)

После Первой мировой войны писатель Алан Милн уезжает вместе с сыном Кристофером Робином в английскую деревню в поисках покоя и вдохновения. Их совместные прогулки по лесу и игры с плюшевыми игрушками — медвежонком Винни, тигром, осликом и поросенком — становятся основой для сказок, которые Милн сначала рассказывает сыну, а затем превращает в книги о Винни-Пухе. Биографическая история знаменитого писателя и его сложных отношениях между семьей и славой.