Общество

Депутаты согласовали установку в Пскове памятника погибшим на СВО военнослужащим

Установку памятника военнослужащим, погибшим в зоне специальной военной операции, согласовали на 36-й очередной сессии Псковской городской Думы 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

B целях увековечения памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, на основании ранее утвержденных нормативно-правовых актов Псковская городская Дума приняла решение установить памятник.

Мемориал планируется поставить в Пскове по адресу: Ленинградское шоссе, дом №4, на территории Крестовского кладбища.

Финансирование работ по установке памятника будет производиться из средств областного бюджета.

Макет. Фото: глава Пскова Борис Елкин / Telegram-канал

Место расположения вызвало вопросы у депутата от КПРФ Александра Баева. Он считает, что памятник должен находиться на более видном месте.

Глава Пскова Борис Елкин в ответ отметил, что памятник будет сделан для жителей Пскова, но основной посыл для родственников, вдов, которые посещают именно кладбище.

«Место выбрано рядом с остановкой, чтобы даже те, кто приезжает по своим делам на кладбище, мог почтить память. Также подумаем по поводу списков. В одной из концепцией есть место для имен. С родственниками обсудим этот момент и установим по прошествии времени, после окончания СВО», - сказал глава города.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко добавил, что изменения в проект будут вноситься.

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Напомним, автором проекта выступил известный скульптор Денис Стритович, создавший мемориальный комплекс в Выбутах и монумент «Знамя Победы» в Идрице.