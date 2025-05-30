Способы противостоять буллингу на работе перечислил психолог

В современном рабочем пространстве все больше внимания уделяется вопросам корпоративной культуры, психологического климата и благополучия сотрудников. Несмотря на это проблема буллинга — систематического травли и психологического давления — остается актуальной. Причин буллинга может быть очень много, но основная – это несхожесть с другими членами коллектива по разным факторам: сотрудник моложе, умнее или глупее, объяснил психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.
Фото: «Шедеврум»
Как правило, жертва буллинга обязательно должна вестись на такую форму травли.
«То есть он должен реагировать так, как планируют участники буллинга. Например, переживать из-за этого. Если человек реагирует на буллинг по-другому, не бурно и ярко, тогда, как правило, интерес буллинга у людей пропадает», - уточнил эксперт.
По словам психолога, когда лидеру что-то не нравится в человеке, он начинает об этом говорить коллегам. При этом травля на работе может выражаться как в психологической травле, так и физической.
Сергей Лунюшин отметил, что в современном мире чаще «востребован» именно психологический буллинг. Физический же встречается крайне редко и в основном в мужском коллективе.
«Подчеркну, что в женском коллективе психологического буллинга больше, чем в мужском. Кроме того, такой вид травли многогранен. Например, это игнорирование человека, обсуждение за спиной, какие-то смешки, издевки», - добавил специалист.
Психолог уточнил, что самое страшное – когда недовольство к человеку проявляет лидер, который является в том числе руководителем коллектива. Тогда, помимо психологического давления, к неугодному сотруднику применяются финансовые «наказания».
Например, урезание заработной платы, закрепление дополнительных обязанностей, постановка нереальных задач.
Психолог подчеркнул, что у каждой жертвы буллинга на работе самая основная задача - изначально не реагировать на насмешки и издевательство, пишет RuNews24.ru.
Сергей Лунюшин предупредил: чем лидер сильнее сплотил коллектив, тем сильнее может быть буллинг. В обратной ситуации буллинг будем слабым и непродолжительным, но при одном условии - на травлю не стоит вестись.