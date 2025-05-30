Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
нейросети для предпринимателей
«Райский уголочек» в Великих Луках
Театр кошек Куклачева в Псковской области
ПЛН 25 ЛЕТ
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
Агростартапы Псковской области
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Так вот ты какой Благородный олень!
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Задержание ректора ПсковГУ
Правила электробезопасности
Сбор на лечение пенсионерки
 
 
 
ещё Общество 30.05.2025 16:410 Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 30.05.2025 22:000 Способы противостоять буллингу на работе перечислил психолог 30.05.2025 21:381 Минздрав утвердил четыре эскиза изображений для некурительных табачных изделий 30.05.2025 21:270 «Краски города»: Готовимся к активному времяпрепровождению летом. ВИДЕО 30.05.2025 21:000 Кабмин до 1 августа примет решения для предоставления участков под нужды россиян 30.05.2025 20:230 Праздник в честь Дня защиты детей организуют в Изборске 1 июня
 
 
 
Самое популярное 23.05.2025 22:040 Интерактив: Замшелая Ольга 26.05.2025 19:310 На 24-м году жизни скончалась псковская поэтесса Валерия Чудская 26.05.2025 09:560 Если есть жалобы, зачем вы сюда пришли? — псковичи делятся впечатлениями от посещения поликлиник 23.05.2025 10:274 Маленький ад (18+) 23.05.2025 10:350 Минобрнауки расторгло трудовой договор с бывшим ректором ПсковГУ Натальей Ильиной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Способы противостоять буллингу на работе перечислил психолог

30.05.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

В современном рабочем пространстве все больше внимания уделяется вопросам корпоративной культуры, психологического климата и благополучия сотрудников. Несмотря на это проблема буллинга — систематического травли и психологического давления — остается актуальной. Причин буллинга может быть очень много, но основная – это несхожесть с другими членами коллектива по разным факторам: сотрудник моложе, умнее или глупее, объяснил психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

Фото: «Шедеврум»

«Как правило, инициатором буллинга выступает формальный лидер, а после он подключает в процесс травли других сотрудников коллектива. Хочется уточнить, что лидеры делятся на две группы - формальные и неформальные. Формальный – это начальник, директор, командир. И есть те, кто проходит руководством по документам. Неформальные лидеры - это психологические лидеры, которые могут влиять на поведение коллектива. Не всегда формальный и неформальный лидер - это одно лицо, хотя и такое не исключается», - рассказал психолог.

Как правило, жертва буллинга обязательно должна вестись на такую форму травли.

«То есть он должен реагировать так, как планируют участники буллинга. Например, переживать из-за этого. Если человек реагирует на буллинг по-другому, не бурно и ярко, тогда, как правило, интерес буллинга у людей пропадает», - уточнил эксперт.

По словам психолога, когда лидеру что-то не нравится в человеке, он начинает об этом говорить коллегам. При этом травля на работе может выражаться как в психологической травле, так и физической.

Сергей Лунюшин отметил, что в современном мире чаще «востребован» именно психологический буллинг. Физический же встречается крайне редко и в основном в мужском коллективе.

«Подчеркну, что в женском коллективе психологического буллинга больше, чем в мужском. Кроме того, такой вид травли многогранен. Например, это игнорирование человека, обсуждение за спиной, какие-то смешки, издевки», - добавил специалист. 

Психолог уточнил, что самое страшное – когда недовольство к человеку проявляет лидер, который является в том числе руководителем коллектива. Тогда, помимо психологического давления, к неугодному сотруднику применяются финансовые «наказания».

Например, урезание заработной платы, закрепление дополнительных обязанностей, постановка нереальных задач.

«Так что же делать, если человек почувствовал, что по отношению к нему проявляется буллинг? Во-первых, желательно выяснить, кто был инициатором травли, и по возможности обсудить эту тему с ним. Если это не получается, тогда нужно постараться игнорировать буллинг. Если и это не выходит, то можно привлечь администрацию для решения этого вопроса. Однако если уже и это в данной ситуации не получается, тогда однозначно стоит менять работу», - посоветовал Сергей Лунюшин.

Психолог подчеркнул, что у каждой жертвы буллинга на работе самая основная задача - изначально не реагировать на насмешки и издевательство, пишет RuNews24.ru

Сергей Лунюшин предупредил: чем лидер сильнее сплотил коллектив, тем сильнее может быть буллинг. В обратной ситуации буллинг будем слабым и непродолжительным, но при одном условии - на травлю не стоит вестись.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вы надеетесь жить в старости?
В опросе приняло участие 210 человек
30.05.2025, 22:000 Способы противостоять буллингу на работе перечислил психолог 30.05.2025, 21:381 Минздрав утвердил четыре эскиза изображений для некурительных табачных изделий 30.05.2025, 21:270 «Краски города»: Готовимся к активному времяпрепровождению летом. ВИДЕО 30.05.2025, 21:200 Псковичка попала в «ТОП-100 АССК России»
30.05.2025, 21:000 Кабмин до 1 августа примет решения для предоставления участков под нужды россиян 30.05.2025, 20:400 Портрет Федора Шуберта впервые представили в псковском музее 30.05.2025, 20:230 Праздник в честь Дня защиты детей организуют в Изборске 1 июня 30.05.2025, 20:000 «Вики-фест» пройдет в 4-й раз в Пскове
30.05.2025, 19:410 Экспонаты псковского музея станут темой Александро-Невских бесед 30.05.2025, 19:190 Активисты Международного клуба дружбы Псковской области приняли участие в мастер-классе по росписи 30.05.2025, 19:010 Белорусское молоко и сливочное масло не прошли контроль на госгранице в Псковской области 30.05.2025, 18:370 Отчет главы Пскова и памятник в Крестах: итоги 36-й сессии гордумы
30.05.2025, 18:260 Актёр Фёдор Степанов и музыкант Олег Бойко представят поэтическую композицию в «Михайловском» 30.05.2025, 18:260 Начинается видеотрансляция программы «Краски города»: Готовимся к активному времяпрепровождению летом 30.05.2025, 18:240 «Семейные ценности»: Миссия «Многодетная семья». ВИДЕО 30.05.2025, 17:590 Приставы вынудили псковича оплатить долг за ДТП после изъятия телефона
30.05.2025, 17:520 Великолукская гордума приняла поправки в Устав города, устанавливающие одноглавую модель управления 30.05.2025, 17:510 Похитившего алкоголь псковича задержали росгвардейцы 30.05.2025, 17:500 Владимир Куприн покинул пост зампредседателя комитета по культуре Псковской области 30.05.2025, 17:470 Выставка «Дело в шляпе» во Дворе Постникова. ФОТОРЕПОРТАЖ
30.05.2025, 17:310 Победителей конкурса праздничного оформления витрин ко Дню Победы наградили в Пскове 30.05.2025, 17:300 «Хайпожоры»: Плюшевый тренд на монстров и «ответы» на ЕГЭ/ОГЭ. ВИДЕО 30.05.2025, 17:220 Два «японца» столкнулись на перекрестке улиц Розы Люксембург и Петровской в Пскове 30.05.2025, 17:210 Участок дороги на Красноармейской набережной в Пскове перекроют 2 июня
30.05.2025, 17:170 Принести аксессуары 60-х годов и старше в псковский музей попросили горожан 30.05.2025, 17:110 На пост зампредседателя Псковского городского суда рекомендовали Людмилу Лукьянову 30.05.2025, 17:060 На фестивале профессий молодежь Пскова ознакомилась с вакансиями завода «Титан-Полимер» 30.05.2025, 17:000 Межмузейная выставка головных уборов открылась во Дворе Постникова в Пскове
30.05.2025, 16:530 Сезон клещей. Как защититься, и что делать в случае укуса. ЛОНГРИД 30.05.2025, 16:470 Псковская команда «Россети Северо-Запад» завоевала третье место на соревнованиях профмастерства 30.05.2025, 16:460 ДТП возле виадука в Пскове затрудняет движение в центр 30.05.2025, 16:460 За дефекты на железнодорожном переезде в Порхове назначили 20 тысяч рублей штрафа
30.05.2025, 16:430 Великолукские приставы подарили ребенку самокат ко Дню защиты детей 30.05.2025, 16:410 Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 30.05.2025, 16:170 Водителя большегруза осудили за дачу взятки в размере 500$ в Пыталовском районе 30.05.2025, 16:130 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 мая
30.05.2025, 15:580 Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» отпразднует годовщину в День защиты детей 30.05.2025, 15:460 Образование с полярной перспективой: почему псковичам стоит обратить внимание на Мурманский арктический университет 30.05.2025, 15:460 Велотурист из Пскова: Жизнь Глеба Травина заслуживает художественного фильма 30.05.2025, 15:430 Правительство РФ выделит еще около 340 млн рублей на реконструкцию котельной в Пскове
30.05.2025, 15:410 Многодетная псковичка назвала причины заниматься волонтерством  30.05.2025, 15:270 Антон Мороз поздравил с предстоящим праздником Детскую деревню SOS - Псков 30.05.2025, 15:120 Оскорбления детей на площадке на Запсковье стали поводом для вмешательства полиции 30.05.2025, 15:100 Движение на улице Печорской в Пскове временно сделают двусторонним
30.05.2025, 15:060 Число отдохнувших в лагерях детей за три года в Псковской области выросло почти на 15%  30.05.2025, 15:010 Советников директоров по воспитанию привлекут к работе в загородных лагерях Псковской области  30.05.2025, 14:470 Глава МЧС раскритиковал российскую систему оповещения 30.05.2025, 14:430 «Великанцы» выйдут на улицы Пскова 6 июня
30.05.2025, 14:400 До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 31 мая 30.05.2025, 14:340 Единоросс Дамиан Мисун станет гостем программы «Краски города» 30.05.2025, 14:280 Выпускники псковских школ могут получить свидетельство ИНН без визита в налоговую 30.05.2025, 14:100 Водитель Citroen проверила на прочность «Ладу Гранту» на улице Труда в Пскове. ФОТО
30.05.2025, 14:090 Аквапарк «Акваполис» подарит юным псковичам мороженое 1 июня 30.05.2025, 14:050 В России вступил в силу лимит на переводы без открытия счета 30.05.2025, 14:030 С начала сезона клещи в Псковской области покусали более тысячи человек 30.05.2025, 14:010 Многодетный пскович рассказал, как важна гармония власти и любви в воспитании
30.05.2025, 13:560 Дети составили 18% от численности населения Псковской области 30.05.2025, 13:480 Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН 30.05.2025, 13:390 Подготовка к сентябрьским выборам продолжается в муниципальных образованиях 30.05.2025, 13:280 Штрихи к портрету: посвящённая Шуберту выставка открылась в Полибино
30.05.2025, 13:250 Псковская область получила положительную оценку за работу стоматологической службы 30.05.2025, 13:210 Шоу талантов прошло в рамках фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2025» 30.05.2025, 13:100 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Миссия «Многодетная семья» 30.05.2025, 13:080 Названы муниципалитеты-лидеры по рождаемости в Псковской области
30.05.2025, 13:030 Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове 30.05.2025, 12:580 «Псковские тепловые сети» приняли студентов на производственную практику 30.05.2025, 12:560 Спектакль «Каинова печать» псковского драмы стал доступен по «Пушкинской карте» 30.05.2025, 12:360 День защиты детей отпразднуют в музее-усадьбе Софьи Ковалевской
30.05.2025, 12:350 Стали известны имена новых членов Российской академии наук 30.05.2025, 12:300 С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников 30.05.2025, 12:260 Впервые на псковском хоровом фестивале имени Гривского выступит коллектив из Южной Осетии 30.05.2025, 12:230 Умер историк Алексей Лидов
30.05.2025, 12:111 Депутаты согласовали установку в Пскове памятника погибшим на СВО военнослужащим 30.05.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Плюшевый тренд на монстров и «ответы» на ЕГЭ/ОГЭ 30.05.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 30 мая 30.05.2025, 11:591 Евгений Васильев назвал причину выхода из комитета Псковской гордумы по бюджету
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru