Общество

За дефекты на железнодорожном переезде в Порхове назначили 20 тысяч рублей штрафа

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при эксплуатации железнодорожного переезда, расположенного в Порхове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры.

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Установлено, что железнодорожный переезд имел повреждения – дефекты и выбоины на дорожном покрытии в границах переезда.

В этой связи Псковский транспортный прокурор внес представление ответственной компании. Кроме того, по постановлению прокурора генеральный директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), назначен административный штраф на сумму 20 тысяч рублей.

Выявленные нарушения устранены.