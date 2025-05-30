Общество

Активисты Международного клуба дружбы Псковской области приняли участие в мастер-классе по росписи

Активисты Международного клуба дружбы Псковской области приняли участие в мастер-классе по росписи в русском стиле. Мастер-класс был организован в рамках празднования Дня славянской письменности, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике региона.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Участники мероприятия познакомились с ключевыми элементами оформления рукописных и старопечатных книг: орнаментированной буквицей и вязью – искусством славянского орнаментального письма.

Практическая часть мастер-класса включала обучение письму на церах (восковых дощечках), а также знакомство со славянскими алфавитами – кириллицей и глаголицей.

Студентка из Индии Неха Кумари поделилась своими впечатлениями о мероприятии: «Я приняла участие в данном образовательном мероприятии, где ознакомилась с техниками декоративного письма и историей славянских алфавитов. Опыт оказался чрезвычайно познавательным и вдохновляющим. Выражаю искреннюю благодарность за предоставленную возможность».

Мероприятие позволило участникам лучше понять культурное наследие наших предков и ощутить связь времен, объединяя прошлое и настоящее.

Международный клуб дружбы открылся в Псковской области в прошлом году и базируется в Доме молодёжи. Клуб активно участвует в различных мероприятиях. Сейчас идёт регистрация на Слёт Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), который пройдёт в Нижнем Новгороде.