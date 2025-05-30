Общество

Праздник в честь Дня защиты детей организуют в Изборске 1 июня

Юных путешественников и их родителей приглашают на праздник в музей-заповедник «Изборск» 1 июня, в Международный день защиты детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

В исторической усадьбе купца Шведова 30 мая начала свою работу самая детская и добрая выставка народной и авторской игрушки «На золотом крыльце сидели…», где можно увидеть персонажей фольклора и героев сказок, утончённых придворных дам в роскошных платьях и театральных кукол, пупсов, фарфоровых куколок, советские игрушки и многое другое.

В Изборской крепости для юных гостей музея весь день будет работать интерактивная площадка «Богатырская сила», где каждый сможет проверить свою удаль, смекалку и ловкость.

Разгадать тайны древней крепости можно будет на квесте «Ключи от Изборска». Участники программы «Родная сказка» смогут послушать псковские сказки и поиграть в деревенские игры. А посетив кинотеатр под открытым небом «МультиГрад», все желающие окунутся в мир старых добрых мультфильмов.

Мероприятия в Изборской крепости для детей – бесплатные. Взрослым – по цене входного билета в крепость. Квест «Ключи от Изборска», фольклорная программа «Родная сказка» – 500 рублей.