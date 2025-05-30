Общество

Родители-наблюдатели направили более 240 замечаний на ход ЕГЭ по математике

Родители-наблюдатели направили свыше 240 замечаний на ход ЕГЭ по математике, сообщили в Рособрнадзоре.

ЕГЭ по математике базового и профильного уровней состоялся 27 мая. На участие в экзаменах было зарегистрировано свыше 641 тысячи человек. Экзамены прошли во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом.

«В экзаменационных пунктах (ППЭ) присутствовало более 6,7 тысячи наблюдателей из числа родителей. Они направили 242 замечания», - говорится в сообщении.

Всего за первых два экзаменационных дня (23 и 27 мая) от родителей-наблюдателей поступило 357 замечаний.

В числе отмеченных родителями недостатков были отсутствие помещений для сопровождающих выпускников лиц и медицинских работников, отсутствие мест для хранения личных вещей, металлоискателей на входе, видеонаблюдения в штабе ППЭ, перемещение участников ЕГЭ по ППЭ без сопровождения, нахождение посторонних лиц в ППЭ, отсутствие инструктажа или проведение неполного инструктажа для участников экзамена и другие.

«Региональные органы управления образованием анализируют информацию о полученных от родителей – общественных наблюдателей замечаниях и принимают меры по устранению нарушений при проведении последующих экзаменов», - отметили в ведомстве.

Также во время ЕГЭ по математике в Рособрнадзор продолжали поступать сообщения о нарушениях и сбоях через Платформу обратной связи на портале Госуслуг. Всего поступило 16 обращений от участников экзаменов, подтвердились шесть из них, пишет РИА Новости.

«По каждому из этих случаев жалоб проведена работа с региональными министерствами, организаторам даны дополнительные разъяснения, проведение экзаменов в этих пунктах взято на особый контроль», - подчеркнули в Рособрнадзоре.