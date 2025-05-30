Общество

Праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ

Детский праздник «Все лучшее — детям!» состоялся в парке Строителей в Пскове в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей. В преддверии Дня защиты детей ПЛН вместе с партнерами подготовила для юных гостей насыщенную развлекательную программу с конкурсами, играми, угощениями, призами и подарками.

Посетители праздника имели возможность участвовать во всевозможных розыгрышах ценных призов, посмотреть на выступления дрессированных собак, а их родители насладиться бесплатным кофе. На различных мастер-классах дети могли создать собственные художественные шедевры, нарисовать иллюстрации любимой игры Roblox и даже оживить свои рисунки с помощью технологий дополненной реальности.

Подробнее — в фоторепортаже Марины Игнатьевой

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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