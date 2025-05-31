Общество

Медаль за 50 лет совместной жизни вручили локнянским супругам

Памятную медаль за 50 лет совместной жизни вручил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин семейной паре Егоренковых из Локни, сообщается в Telegram-канале главы округа.

«С большим удовольствием поздравил с золотым юбилеем супругов Егоренковых — Виктора Александровича и Антонину Анатольевну. 50 лет вместе — это не просто дата, это целая жизнь, прожитая в любви, взаимопонимании и поддержке. Это годы, наполненные общими радостями и трудностями, заботой друг о друге, теплом семейного очага», - отметил Иван Белугин.

Он подчеркнул, что такие пары — настоящая опора округа, пример крепкой семьи, верности и душевной мудрости.

«По поручению Губернатора региона Михаила Юрьевича Ведерникова вручил юбилярам семейной жизни памятную медаль. От всей души пожелал юбилярам здоровья, душевного покоя, тёплых дней рядом с близкими и ещё долгих лет — вместе, рука об руку. Спасибо вам за ваш путь, за то, что храните и передаёте настоящие семейные ценности. С юбилеем!» - добавил Иван Белугин.