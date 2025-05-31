Расписание пригородных поездов изменится со 2 июня

С 2 по 18 июня изменяется расписание движения пригородных поездов, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
2 июня отменяется поезд № 6663 на участке Дно – Морино. Изменяется расписание следующих пригородных поездов:
№ 6512 Новосокольники – Дно:
- отправление со станции Новосокольники 18:38
- Шубино 18:51-18:52
- Киселевичи 19:04-19:05
- Рзд. Насва 19:18-19:19
- Самолуково 19:30-19:31
- Стримовичи 19:46-19:47
- Локня 19:59 - 20:01
- Рзд. Тигощи 20:09 - 20:10
- Загоскино 20:17 - 20:18
- Сущево 20:30 - 20:32
- Лозовицы 20:50 - 21:05
- Ашево 21:29 - 21:30
- Чихачево 21:45 - 21:46
- Плотовец 22:01- 22:02
- Судома 22:13 - 22:14
- Дедовичи 22:25 - 22:54
- Рзд. Бакач 23:09 - 23:10
- Вязье 23:27 - 23:28
- Дно п. 247 23:36
- прибытие на станцию Дно в 23:42.
№ 6511 Дно – Новосокольники до станции Локня согласно расписания:
- Локня 11:31 - 11:33
- Стримовичи 11:45 - 11:46
- Самолуково 12:02 - 12:04
- Рзд. Насва 12:14 - 12:15
- Киселевичи 12:29 - 12:30
- Шубино 12:43 - 12:44
- прибытие на станцию Новосокольники 12:58.
№ 6664 Дно – Морино:
- отправление со станции Дно в 23:55
- Полонка 00:14 - 00:15
- прибытие на станцию Морино в 00:30.
3 июня назначается поезд № 6663 Морино - Дно:
- отправление со станции Морино в 00:42
- Полонка 00:57 - 00:58
- прибытие на станцию Дно в 01:16.
9 июня отменяются поезда № 6663 на участке Дно – Морино, № 6511, 6512 на участке Новосокольники - Самолуково, а также изменяется расписание пригородных поездов:
№ 6512 Новосокольники – Дно:
- отправление со станции Самолуково 19:31
- Стримовичи 19:46 - 19:47
- Локня 19:59 - 20:01
- Рзд. Тигощи 20:09 - 20:10
- Загоскино 20:17 - 20:18
- Сущево 20:30 - 20:32
- Лозовицы 20:50 - 21:05
- Ашево 21:29 - 21:30
- Чихачево 21:45 - 21:46
- Плотовец 22:01 - 22:02
- Судома 22:13 - 22:14
- Дедовичи 22:25 - 22:54
- Рзд. Бакач 23:09 - 23:10
- Вязье 23:27 - 23:28
- Дно п. 247 23:36
- прибытие на станцию Дно в 23:42.
№ 6511 Дно – Новосокольники до станции Локня согласно расписания:
- Локня 11:31 - 11:33
- Стримовичи 11:45 - 11:46
- прибытие на станцию Самолуково 12:02.
№ 6664 Дно – Морино:
- отправление со станции Дно в 23:55
- Полонка 00:14 - 00:15
- прибытие на станцию Морино в 00:30.
10 июня назначается поезд № 6663 Морино - Дно:
- отправление со станции Морино в 00:42
- Полонка 00:57 - 00:58
- прибытие на станцию Дно в 01:16.