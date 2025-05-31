Общество

Расписание пригородных поездов изменится со 2 июня

С 2 по 18 июня изменяется расписание движения пригородных поездов, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

2 июня отменяется поезд № 6663 на участке Дно – Морино. Изменяется расписание следующих пригородных поездов:

№ 6512 Новосокольники – Дно:

отправление со станции Новосокольники 18:38

Шубино 18:51-18:52

Киселевичи 19:04-19:05

Рзд. Насва 19:18-19:19

Самолуково 19:30-19:31

Стримовичи 19:46-19:47

Локня 19:59 - 20:01

Рзд. Тигощи 20:09 - 20:10

Загоскино 20:17 - 20:18

Сущево 20:30 - 20:32

Лозовицы 20:50 - 21:05

Ашево 21:29 - 21:30

Чихачево 21:45 - 21:46

Плотовец 22:01- 22:02

Судома 22:13 - 22:14

Дедовичи 22:25 - 22:54

Рзд. Бакач 23:09 - 23:10

Вязье 23:27 - 23:28

Дно п. 247 23:36

прибытие на станцию Дно в 23:42.

№ 6511 Дно – Новосокольники до станции Локня согласно расписания:

Локня 11:31 - 11:33

Стримовичи 11:45 - 11:46

Самолуково 12:02 - 12:04

Рзд. Насва 12:14 - 12:15

Киселевичи 12:29 - 12:30

Шубино 12:43 - 12:44

прибытие на станцию Новосокольники 12:58.

№ 6664 Дно – Морино:

отправление со станции Дно в 23:55

Полонка 00:14 - 00:15

прибытие на станцию Морино в 00:30.

3 июня назначается поезд № 6663 Морино - Дно:

отправление со станции Морино в 00:42

Полонка 00:57 - 00:58

прибытие на станцию Дно в 01:16.

9 июня отменяются поезда № 6663 на участке Дно – Морино, № 6511, 6512 на участке Новосокольники - Самолуково, а также изменяется расписание пригородных поездов:

№ 6512 Новосокольники – Дно:

отправление со станции Самолуково 19:31

Стримовичи 19:46 - 19:47

Локня 19:59 - 20:01

Рзд. Тигощи 20:09 - 20:10

Загоскино 20:17 - 20:18

Сущево 20:30 - 20:32

Лозовицы 20:50 - 21:05

Ашево 21:29 - 21:30

Чихачево 21:45 - 21:46

Плотовец 22:01 - 22:02

Судома 22:13 - 22:14

Дедовичи 22:25 - 22:54

Рзд. Бакач 23:09 - 23:10

Вязье 23:27 - 23:28

Дно п. 247 23:36

прибытие на станцию Дно в 23:42.

№ 6511 Дно – Новосокольники до станции Локня согласно расписания:

Локня 11:31 - 11:33

Стримовичи 11:45 - 11:46

прибытие на станцию Самолуково 12:02.

№ 6664 Дно – Морино:

отправление со станции Дно в 23:55

Полонка 00:14 - 00:15

прибытие на станцию Морино в 00:30.

10 июня назначается поезд № 6663 Морино - Дно: