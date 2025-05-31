Общество

Псковские приставы приехали с подарками к многодетной семье

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники отделения судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов организовали сюрприз для ребят из двух многодетных семей поселка Насва, Новосокольнического района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Оксана Егоровна и Людмила Алексеевна воспитывают по трое своих детей, а ещё они взяли опеку над тремя детьми своих сестёр, проявляя настоящую семейную заботу и любовь. Сотрудники ведомства приехали с подарками и добрыми пожеланиями, чтобы подарить детям радость и внимание.

«Для нас важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя защищённым и счастливым. Такие семьи — пример стойкости и доброты, и мы рады поддержать их», — отметили сотрудники.