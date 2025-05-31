Общество

В России с сентября введут маркировку для новых категорий товаров

Новые категории товаров будут подключены к государственной системе маркировки «Честный знак» с 1 сентября, это кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия, говорится в релизе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы.

«С 1 сентября 2025 года несколько новых категорий товаров подключатся к государственной системе маркировки «Честный знак», в которой уже работают около 900 тысяч компаний. Согласно постановлениям Правительства, в систему «Честный знак» будут включены кондитерские изделия, строительные материалы, спортивное питание, игрушки, растворимые напитки, а также бритвы и лезвия», - сказано в релизе.

Сначала компании должны будут зарегистрироваться в системе, а потом начнут наносить уникальные коды на свою продукцию. Как отметили в ЦРПТ, внедрение будет происходить поэтапно, с учетом особенностей каждой отрасли.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что маркировка детских игрушек даст рынку шанс избавиться от контрафакта и некачественной продукции. По ее словам, это позволит легальному бизнесу расширить свое производство и укрепить позиции.

Что касается отрасли спортивного питания, доля контрафакта в ней может достигать 50%, а в строительной отрасли - 22%, оценили в ЦРПТ.

«На примере БАДов мы видим эффект: с начала маркировки число легальных импортеров выросло в 10 раз. Спортпит ждет похожая трансформация», - прокомментировали в пресс-службе центра.