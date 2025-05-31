Общество

День защиты детей отметили в Пушкиногорском районе

День защиты детей отметили в Пушкиногорском районе, сообщила глава района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня, в День защиты детей, зона отдыха "Борок" была наполнена самыми счастливыми улыбками и самыми искренними глазами наших любимых дочерей и сыновей, дорогих внуков и внучек, обожаемых правнуков и правнучек!» - рассказала Оксана Филиппова.

Юные артисты радовали всех присутствующих своими творческими номерами, участвовали в мастер-классах и игровых программах, веселились и чувствовали себя настоящими героями праздника.

«С Еленой Григорьевой, советником по воспитанию СОШ имени А.С.Пушкина, рада была поздравить юных пушкиногорцев с праздником и пожелать всем деткам крепкого здоровья и счастливого детства! Главное, чтоб у каждого малыша были любящие родители и каждый был окружен заботой и вниманием! Родителям - радости от величайшего счастья: маленьких детских ручек, которые нежно обнимают своих мам и пап!» - добавила глава района.