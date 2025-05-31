Общество

Михаил Ведерников: От всей души желаю детям крепкой родительской любви и поддержки

В Псковской области – более 100 тысяч юных жителей. Забота о каждом ребёнке, защита прав, обеспечение достойных условий для образования и отдыха – приоритетные направления социальной политики, которым правительство региона уделяет особое внимание, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Хочу искренне поблагодарить родителей, опекунов, бабушек и дедушек – за любовь и поддержку, которые вы дарите детям. Выражаю признательность нянечкам, воспитателям, социальным работникам, учителям, тренерам, наставникам и всем, кто посвятил свою жизнь подрастающему поколению. Спасибо за ваш самоотверженный и такой важный труд! От всей души желаю детям крепкой родительской любви и поддержки, весёлых летних приключений и по-настоящему счастливого детства. А взрослым желаю всегда верить в мечты детей и помогать воплощать их в жизнь», - написал губернатор.

Международный день защиты детей отмечают 1 июня. Это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении приняли в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. Официально учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.