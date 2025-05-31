Общество

Псковичка вошла в число финалистов конкурса «Моя страна — моя Россия»

В финал всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошли 300 сильнейших участников, в их числе жительница Псковской области, ученица Красногородского дома детского творчества Полина Левшакова. Финалистам предстоит защитить свои проекты перед экспертным жюри. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фотографии: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Всего на конкурс «Моя страна — моя Россия» подали заявки 74 369 человек из всех регионов России. В 2025 году конкурс проходит в 14 номинациях, охватывающих все сферы социально-экономического развития страны.

Полина Левшакова представила проект «Река Синяя — водное богатство трех стран» в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах». Работа над проектом ведется уже десятый год. Он посвящен экологическому и краеведческому просвещению с использованием цифровых технологий, в первую очередь — социальной сети «ВКонтакте». Проект объединил подростков из Псковской области, а также Латвии и Беларуси, где протекает река Синяя — природный символ Красногородского муниципального округа. Использование цифровых платформ позволило участникам обмениваться опытом, знакомиться с экологическими инициативами соседних стран, реализовывать совместные акции и вести просветительскую деятельность. Проект способствует формированию экологического мышления, укреплению международного сотрудничества, бережному отношению к природному наследию и вовлечению молодежи в цифровое гражданское участие.

Работы конкурсантов оценивали три тысячи квалифицированных экспертов, прошедших строгий отбор и специальную подготовку. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено оценивать работы участников из своего региона.

«В этом году защиты проектов состоятся в онлайн-формате, чтобы все финалисты, в том числе из самых отдаленных уголков нашей страны, могли присоединиться к участию в этом большом интеллектуальном празднике. Финалисты уже разделены по номинациям, они представят свои проекты на суд экспертному жюри. Этот этап — один из самых волнительных и интересных в рамках проведения конкурса. Имена победителей от 18 лет будут озвучены на Петербургском международном экономическом форуме, а победители от 14 до 18 лет будут награждены в ВДЦ "Океан“ — главная интрига сезона будет сохраняться до самой церемонии торжественного награждения», - рассказал руководитель исполнительной дирекции всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

В рамках защиты каждому финалисту предстоит за пять минут презентовать суть, актуальность и практическую значимость своего проекта. После выступления участников ждут вопросы от экспертов, где важно не только показать глубину проработки идеи, но и гибкость мышления.

Посмотреть запись проведения дистанционной защиты можно будет в официальном сообществе конкурса «Моя страна — моя Россия» «ВКонтакте». Помимо конкурсной поддержки, в этом сезоне финалисты конкурса «Моя страна — моя Россия» смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи. Таким образом, авторы лучших проектов, отобранных экспертами, получат шанс на дополнительное финансирование для реализации своих инициатив.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.