Псковичка вошла в число финалистов конкурса «Моя страна — моя Россия»

В финал всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошли 300 сильнейших участников, в их числе жительница Псковской области, ученица Красногородского дома детского творчества Полина Левшакова. Финалистам предстоит защитить свои проекты перед экспертным жюри. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.
Фотографии: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»
Всего на конкурс «Моя страна — моя Россия» подали заявки 74 369 человек из всех регионов России. В 2025 году конкурс проходит в 14 номинациях, охватывающих все сферы социально-экономического развития страны.
Полина Левшакова представила проект «Река Синяя — водное богатство трех стран» в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах». Работа над проектом ведется уже десятый год. Он посвящен экологическому и краеведческому просвещению с использованием цифровых технологий, в первую очередь — социальной сети «ВКонтакте». Проект объединил подростков из Псковской области, а также Латвии и Беларуси, где протекает река Синяя — природный символ Красногородского муниципального округа. Использование цифровых платформ позволило участникам обмениваться опытом, знакомиться с экологическими инициативами соседних стран, реализовывать совместные акции и вести просветительскую деятельность. Проект способствует формированию экологического мышления, укреплению международного сотрудничества, бережному отношению к природному наследию и вовлечению молодежи в цифровое гражданское участие.
Работы конкурсантов оценивали три тысячи квалифицированных экспертов, прошедших строгий отбор и специальную подготовку. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено оценивать работы участников из своего региона.
В рамках защиты каждому финалисту предстоит за пять минут презентовать суть, актуальность и практическую значимость своего проекта. После выступления участников ждут вопросы от экспертов, где важно не только показать глубину проработки идеи, но и гибкость мышления.
Посмотреть запись проведения дистанционной защиты можно будет в официальном сообществе конкурса «Моя страна — моя Россия» «ВКонтакте». Помимо конкурсной поддержки, в этом сезоне финалисты конкурса «Моя страна — моя Россия» смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи. Таким образом, авторы лучших проектов, отобранных экспертами, получат шанс на дополнительное финансирование для реализации своих инициатив.
Конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.