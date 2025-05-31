Общество

Летняя терраса открылась на набережной реки Псковы

В первые летние выходные на набережной реки Псковы состоялось открытие летней террасы ресторана «Гельдт», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ресторана.

Фото здесь и далее: «Гельдт»

Как сообщили в ресторане, в меню сохранились локальные продукты, традиционные псковские рецепты в авторской интерпретации, а также появились сезонные новинки, такие как судак с пюре из пастернака и соусом из эстрагона, салат с молодым сыром, из десертов - муссовое пирожное «Пломбир».

Ресторан «Гельдт» находится по адресу: улица Милицейская, дом 16.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: + 7(8112) 33-17-05.