Общество

Псковский облсовпроф провёл акцию «Подари ребёнку праздник» ко Дню защиты детей

Псковский облсовпроф на прошлой неделе отправил в детские дома книги, канцелярские товары, настольные и развивающие игры, наборы для творчества и сладости в рамках благотворительной акции «Подари ребёнку праздник», приуроченной ко Дню защиты детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фотографии: Telegram-канал «Псковские профсоюзы»

Все собранные в ходе акции вещи Молодежный совет Псковского облсовпрофа и профсоюз здравоохранения совместно с председателем областной профсоюзной организации работников госучреждений и обслуживания Татьяной Победовой передали в Бобровский детский дом-интернат и Центр социального обслуживания Островского района.

«Спасибо всем учреждениям Псковского облсовпрофа, областным организациям профсоюзов, неравнодушным активистам, которые всегда принимают участие в данной акции. Ваша помощь неоценима, а желание сделать добро безгранично!» — сказал лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов.