Общество

«Гайд-парк»: Елена Даньшова о депутатской деятельности и актуальных вопросах педагогики. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 июня.

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, директор великолукской школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней депутатскую деятельность и актуальные вопросы педагогики. Как прошел этот учебный год с точки зрения введения новаций и организации процесса обучения? Как недостаток кадров сказывается на нагрузке учителей? Почему значительная часть школьников пользуется репетиторами — говорит ли это о недостаточном уровне обучения в школе? С какими проблемами к Елене Даньшовой обращаются жители Великих Лук?