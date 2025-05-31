Общество

Елена Даньшова: Все больше детей выбирают инженерно-технические специальности

Все больше детей в Псковской области выбирают инженерно-технические специальности. Об этом в эфире ПЛН FM (102.6 FM) рассказала депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор Великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова.

«В этом году мы наблюдаем, что физику стали сдавать больше. Меняется подход детей и родителей к выбору профессии. Все больше детей выбирают инженерно-технические специальности», — отметила Елена Даньшова.

Она подчеркнула, что это очень важно для региона: «Кадры нам нужны, нам нужны инженеры, конструкторы, технологи. Наши предприятия ждут ребят, которые вернутся после учебы в Псковскую область и будут работать на родных предприятиях».

Депутат также добавила, что сейчас этому вопросу уделяется большое внимание: «Заключаются целевые договоры, предприятия готовы поддерживать выпускников, чтобы они вернулись в регион и устроились здесь на рабочие места».

Личным наблюдением Елены Даньшовой стало то, что в Великих Луках с каждым годом все больше выпускников девятых классов уходят сразу в техникумы. По ее словам, это не связано со страхом перед ЕГЭ, просто выпускники выбирают рабочие профессии.

«Осознанно, тем более, что сейчас есть программа "Профессионалитет", которая призвана работать с такими выпускниками, и я надеюсь, что мы переломим ситуацию, когда выпускник уже в колледже будет знакомиться с современным производством. Вот на это как раз это направлено», — заключила Елена Даньшова.