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Общество

Жить на пенсию в старости рассчитывают лишь 13% респондентов ПЛН

02.06.2025 21:18|ПсковКомментариев: 0

Только 13.2% респондентов Псковской Ленты Новостей надеются в старости жить на пенсию. Это следует из опроса, в котором приняли участие 266 человек. 

Большая часть опрошенных (36.8%) не уверены, что доживут до старости, а 21.1% респондентов заявили, что «будут работать до самого конца».

13.2% участников голосования надеются на то, что пенсия обеспечит им достойный уровень жизни в старости. 10.5% проголосовавших не задумываются о том, как будут жить в преклонном возрасте.

6.7% опрошенных предпочитают копить деньги на банковских вкладах, а доля участников в 4.5% делает акцент на инвестициях в различные активы (ценные бумаги, драгоценные металлы, криптовалюта, недвижимость и другие).

6.8% планируют жить на даче и вести в старости хозяйство, и лишь 0.4% респондентов рассчитывают на поддержку своих детей в старости.

Высокий процент людей не уверены в своем будущем (36.8% и 10.5%), это может указывать как на общую финансовую нестабильность и недостаток долгосрочного планирования, так и на банальный пессимизм общества, на котором отразились тяжелые испытания последних лет. По всей видимости, немногие в нашем регионе думают о том, куда можно выгодно вложить свой капитал. При этом каждый пятый заявил, что готов работать до конца своих дней. Полностью доверяет пенсионной системе совсем небольшая часть опрошенных. Примечателен тот факт, что известная в народе реплика про «стакан в старости» по отношению к детям резко теряет свою актуальность, ведь соответствующий вариант предпочли меньше 1% опрошенных.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Как ваш ребенок проведет летние каникулы?

Источник: Псковская Лента Новостей
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Как ваш ребенок проведет летние каникулы?
В опросе приняло участие 23 человека
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